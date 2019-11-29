موسكو مستعدة لمد يد العون للعراق في محنته

عبر ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، عن استعداد موسكو لمساعدة العراق في إيجاد تسوية للأزمة الحادة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع والتي أودت بحياة المئات.

وقال بوغدانوف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "نحن كدولة صديقة (للعراق) مستعدون دائما لتقديم المساعدة، إذا لزم الأمر، في حل هذه المشكلات ... نحن على اتصال مع قيادات جمهورية العراق سواء في بغداد أو في الشمال، في كردستان، أو في البصرة والمناطق الجنوبية، حيث اتخذت المظاهرات المنحى الأكثر حدة".

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وأضاف بوغدانوف أن "الوضع في العراق مثير للقلق"، متمنيا أن تتمكن الحكومة العرقية من "الاستجابة المناسبة والسريعة والفعالة لمطالب المحتجين المتعلقة بحالة الاقتصاد والبطالة والفساد"، والتي وصفها الدبلوماسي الروسي بأنها "مبررة إلى حد كبير".

ووفقا لآخر المعطيات، بلغ عدد القتلى في احتجاجات العراق منذ 1 أكتوبر الماضي أكثر من 400 شخص.

المصدر: وكالات