نفت دائرة العلاقات الإعلامية في "حزب الله" لصحيفة "النهار" اللبنانية ما تم تداوله عن تلقي الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله رسالة من فرنسا بشأن الوضع الاقتصادي في لبنان.

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وتناقلت وسائل إعلام مؤخرا أنباء مفادها بأن رسالة فرنسية رفيعة المصدر وصلت إلى الأمين العام حسن نصر الله تنطوي على تحذير من خطورة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وانعكاس ذلك على حزبه وجمهوره، مما يفتح الباب أمام البنك الدولي لوضع اليد على الاقتصاد اللبناني وعلى مقدرات البلد.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويتمسك المحتجون بمطلب رحيل الطبقة السياسية اللبنانية الحالية بلا استثناء، لاتهامها بالفساد ونهب الأموال العامة.

المصدر: وكالات