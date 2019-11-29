 
مباشر

سانا: الجيش السوري يعزز انتشاره بريف الحسكة ويسقط طائرة مسيرة تركية

أخبار العالم العربي

سانا: الجيش السوري يعزز انتشاره بريف الحسكة ويسقط طائرة مسيرة تركية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mt0a

عزز الجيش السوري من انتشاره في ريف الحسكة الشمالي ونشر وحداته في قرى الكوزلية وأم الخير وتل اللبن بريف ناحية تل تمر الغربي في شمال شرقي البلاد.

إقرأ المزيد
الجيش السوري يسيطر على 3 قرى جديدة في ريف إدلب
الجيش السوري يسيطر على 3 قرى جديدة في ريف إدلب

وبحسب وكالة "سانا"، فإن عمليات تعزيز النقاط العسكرية صباح الخميس وتثبيت نقاط جديدة في القرى الثلاث الواقعة مباشرة على الطريق الدولي الحسكة-حلب يسهم في تأمين المنطقة الممتدة بينها وناحية تل تمر بمسافة تقدر بنحو 12 كم غربا.

كما أسقط الجيش طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في قرية حامو، في الريف الجنوب شرقي لمدينة القامشلي.

سانا: الجيش السوري يعزز انتشاره بريف الحسكة ويسقط طائرة مسيرة تركية
سانا: الجيش السوري يعزز انتشاره بريف الحسكة ويسقط طائرة مسيرة تركية
سانا: الجيش السوري يعزز انتشاره بريف الحسكة ويسقط طائرة مسيرة تركية

كما تصدت وحدات الجيش السوري لهجوم عنيف شنته القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، على قرية تل اللبن التي انتشر فيها الجيش صباح الخميس .

وفي سياق متصل ذكرت "سانا" نقلا عن مصادر مطلعة أن عناصر الهندسة في إحدى وحدات الجيش المنتشرة في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي فككت يوم الخميس سيارة بيك آب مفخخة كانت مركونة في البلدة ومعدة للتفجير عن بعد.

المصدر: سانا 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لماذا تستعمل أقنعة السينما الشهيرة في مظاهرات لبنان والعراق وهونغ كونغ وغيرها؟