فريق طبي روسي ينشط شمال شرقي سوريا

قدم الفريق الطبي الروسي المتنقل في شمال شرقي سوريا، أمس الخميس استشارات طبية إلى أكثر من 30 شخصا، كما تم توزيع نحو 500 طرد من المساعدات الإنسانية في قرية تل غزال​​​ بشمال حلب.

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وقال ممثل عن مركز المصالحة الروسي بسوريا في بيان، إنه تم نشر مستشفيين عسكريين روسيين في شمالي سوريا، في مدينة عين العرب وفي محافظة الحسكة.

وأضاف الممثل: "تلقى الرعاية الطبية في الأيام الخمسة الأولى من العمل أكثر من 600 مواطن محلي. يجري تنظيم استقبال المرضى يوميا في مستشفى القامشلي وسط انتشار الشرطة العسكرية الروسية في عين العرب (كوباني)، وتعمل الفرق الطبية المتنقلة كل يوم في قرى حلب والحسكة".

هذا وأرسلت القوات الروسية، الاثنين، فريقا طبيا إلى إحدى قواعدها المتواجدة بالقرب من منطقة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي.

المصدر: سبوتنيك