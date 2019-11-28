رئيس الحكومة العراقية يوجه بفتح تحقيق في أحداث محافظتي النجف وذي قار

وجه رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، بفتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها محافظتا النجف وذي قار، اليوم الخميس.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق في بيان صحفي، إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي حصلت اليوم في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف.

إقرأ المزيد

وأضافت القيادة أن "اللجنة ستكون برئاسة السكرتير العسكري لمعرفة خلفيات أعمال العنف وسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش العراقي عن تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين لضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات العراقية.

وشهدت مدينة الناصرية في محافظة ذي قار صدامات بين المحتجين ورجال الأمن، حيث أحرق المتظاهرون مقر فوج المهمات الخاصة بالمحافظة، وقطعوا جسر الزيتون وسط المدينة التي سمع فيها صوت إطلاق رصاص حي بعد أن فرضت السلطات حظر تجوال فيها.

وأفاد مراسلنا بأن 25 قتيلا سقطوا في احتجاجات محافظة ذي قار العراقية.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

المصدر: RT