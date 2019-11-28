"الجيش الوطني" يعلن تصديه لمحاولة قوات "الوفاق" السيطرة على حقلي نفط جنوب غربي ليبيا

أعلن "الجيش الوطني الليبي"، اليوم الخميس، أنه أفشل محاولة للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني لبسط سيطرتها على حقلي الشرارة والفيل النفطيين بجنوب غرب ليبيا.

وقال الناطق باسم القيادة العامة لـ "القوات المسلحة الليبية" التابعة للمشير خليفة حفتر، اللواء أحمد المسماري، في بيان صدر على صفحته في "فيسبوك"، إن "مليشيات الوفاق التخريبية والإرهابية بقيادة المدعو علي كنه" فشلت في محاولتها للسيطرة على منابع نفط في المنطقة المذكورة.

وأضاف أن "الغارات الجوية... جنوبي مدينة أوباري في مشروع مكنوسه الزراعي أسفرت عن تدمير 25 آلية عسكرية ومقتل العشرات من العناصر الإرهابية التخريبية وتدمير كميات من الذخائر".

وتابع البيان أن وحدات الجيش التي تقدمت إلى المنطقة بعد غارات الطيران "مشطت الموقع وغنمت آليات مسلحة لم يطالها القصف الجوي"، ويتم انتشارها في مدينة مرزق.

وبحسب البيان فإن القيادة العامة لـ "الجيش الوطني" أثبتت بذلك "قدرتها على حماية كافة الأراضي الليبية". وأكد الناطق باسم القيادة العامة أن الأخيرة "لن تتهاون في ردع المخربين الإرهابيين وكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب الليبي وخاصة قطاع الغاز والنفط" وستحمي "مصالح الشركات الأجنبية الشريكة والتي تمثل دولا صديقة ومصالح مشتركة".

وتشهد ليبيا مواجهات عنيفة بين "الجيش الوطني" التابع لحفتر والقوات الداعمة لحكومة الوفاق، منذ إعلان حفتر، في أبريل الماضي، عن بدء هجوم على العاصمة طرابلس من أجل تطهيرها من "الجماعات والمليشيات الإرهابية".

المصدر: RT