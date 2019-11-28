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لأول مرة في التاريخ.. نشاط عسكري بين قوات الصاعقة المصرية والبريطانية

أخبار العالم العربي

لأول مرة في التاريخ.. نشاط عسكري بين قوات الصاعقة المصرية والبريطانية
RT
القوات المصرية والبريطانية
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نفذت قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات المسلحة البريطانية تدريبا في مجال مكافحة الإرهاب في القاهرة، لأول مرة بين البلدين بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة.

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ووفقا لبيان نشره الجيش المصري، اليوم الخميس، فقد تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التي أبرزت مدى الكفاءة والدقة لدى المشاركين في التدريب.

ويهدف التدريب بحسب البيان إلى توحيد المفاهيم العملياتية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، حيث يأتي في إطار سلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع عدد من الدول بما يساهم في نقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة ودعم علاقات التعاون العسكري في مختلف المجالات.

المصدر: RT

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