وزير الخارجية اللبناني: اقترحنا قانونا لنشر حركة الحسابات ومصدر الممتلكات

قال رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية المستقيلة، جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إنهم اقترحوا قانونا لنشر حركة الحسابات ومصدر الممتلكات.

وأضاف جبران باسيل أن هذا القانون لا يتناقض مع المنظومة الحالية ويتلاقى مع المعايير الدولية وسيتم تقديمه الى مجلس النواب.

وأفاد بأن أهمية القانون تكمن في أن كل الناس ستصبح على "المشرحة" لدى إقراره ويظهر مدى التزام القوى السياسية.

وبالنسبة للحكومة الجديدة، صرح "بأن الأسبوع المقبل سيكون لدينا كلام وسيكون هناك موقف لتكتل لبنان القوي".

المصدر: RT