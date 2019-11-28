طهران: الحكيم اعتذر لظريف عن الهجوم على قنصلية إيران في النجف

أعلنت طهران أن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، اتصل بنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، لتقديم اعتذار العراق عن الهجوم الذي استهدف قنصلية إيران في النجف.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن الحكيم اتصل بظريف "بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في النجف العراقية وإحراقها لتقديم الاعتذار عما فعله المخربون"، واصفا ما قاموا به بـ"الإجراء المدمر".

ونقلت الوزارة أن الحكيم تعهد لظريف بأن تحمي الحكومة العراقية الدبلوماسيين الإيرانيين والأماكن الدبلوماسية الإيرانية في العراق.

وأقدمت مجموعة متظاهرين في النجف العراقية، مساء أمس الأربعاء، على اقتحام مبنى القنصلية الإيرانية وإحراقها، في حادث ليس الأول من نوعه خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في المدينة.

وأفاد مراسل RT في العراق، بأن قوات الأمن حاولت منع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى القنصلية، ما أدى إلى وقوع صدامات بين الطرفين نتج عنها إصابة 32 متظاهرا.

ودانت وزارة الخارجية العراقية بشدة "الاعتداء" على القنصلية الإيرانية في النجف، فيما أبلغت طهران السفير العراقي احتجاجها "شديد اللهجة" على الهجوم.

المصدر: وكالات