رئيس الحكومة التونسية المكلف: لن أخضع للنهضة أو لأي حزب

أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، اليوم الخميس، أنه لن يخضع لأي حزب في تشكيل الحكومة.

وقال في تصريح لـ"موزاييك إأف إم": "موقفي واضح وموقف النهضة واضح، لن أخضع لموقف أي من الأحزاب حتى الحزب الذي كلفني بتشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي يعرفان ذلك، حسب تعبيره.

إقرأ المزيد

وأضاف الجملي أن موقفه واضح من مشاركة "قلب تونس" الذي يتزعمه نبيل القروي، في الحكم.

وصرح رئيس الحكومة المكلف بأن الوقت ما زال مبكرا على إعلان تشكيلة الحكومة، موضحا أن التسريبات حول بعض الأسماء لا أساس من الصحة لها.

وشدد على أن التسرع في تشكيل الحكومة بزعم وجود ضغوط "لا مبرر له"، حيث أفاد بأن "الأساس هو إحكام اختيار الكفاءات الوطنية اللازمة لمواجهة تحديات المرحلة وقيادة الوزارات بفاعلية للمرور بتونس إلى مرحلة النمو والتطور".

وأعرب الجملي عن رفضه "إعادة المسار نفسه في مشاورات الحكومات السابقة الذي أخذ حيزا كبيرا في التجاذب حول الحقائب والمحاصصة وأفضى إلى ما يعلمه الجميع".

المصدر: "موزاييك إف إم"