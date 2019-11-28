الرئيس الإسرائيلي يبحث مع مبعوث الملك الأردني "إقامة جسور بين الشعبين"

عقد رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، في العاصمة البريطانية لندن، اجتماعا مع وفد أردني رفيع المستوى برئاسة المبعوث الشخصي للملك عبد الله الثاني، الأمير غازي بن محمد.

وأكد مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان أصدره، اليوم الخميس، أن المفاوضات التي جرت أمس الأربعاء بين ريفلين والوفد الأردني برئاسة كبير مستشاري الملك عبد الله للشؤون الدينية والثقافية، تناولت حزمة من المسائل، وتصدر أجندتها ملف تطوير المغطس والمضي قدما في مبادرة "أرض الأديرة" في غور الأردن.

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وذكر البيان أن تطوير هذا المشروع سيكون "عنصرا مهما في مساعي إقامة جسور بين الشعبين والدينين"، مضيفا أن اللقاء عقد في "أجواء من الحوار المفتوح والبناء" و"يتطلع الطرفان إلى مواصلة التفاوض بهذا الشأن".

وعقد هذا الاجتماع بعد أيام من إعلان الملك عبد الله عن تدهور العلاقات بين الأردن وإسرائيل حتى أسوأ حالاتها بعد 25 عاما من إبرام اتفاق السلام بين الدولتين.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل