أمر ملكي يتعلق بأعضاء النيابة العامة في السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رؤساء دوائر تحقيق وادعاء، على سلك أعضاء النيابة العامة.

وأوضح النائب العام للمملكة سعود المعجب، أمس الأربعاء، أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات، يأتي في إطار الدعم اللامحدود من الملك وولي عهده محمد بن سلمان للنيابة العامة.

وحث النائب العام أعضاء النيابة العامة على "مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة".

المصدر: وسائل إعلام سعودية