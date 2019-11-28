"خلايا أزمة".. آخر قرارات السلطات العراقية لمكافحة الاحتجاجات

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الخميس، عن تشكيل خلايا أزمة في المحافظات العراقية برئاسة المحافظين.

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وذكر بيان للقيادة: "لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين".

وأضاف: "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة المحافظين في أداء مهامهم".

ويشهد العراق منذ أكثر من شهر موجة مظاهرات شعبية شملت غالبية مدن الجنوب والوسط احتجاجا على فساد السلطات وتدهو الوضع المعيشي للسكان.

المصدر: RT