مصادر حقوقية وقانونية مصرية متطابقة: السلطات القضائية قررت إخلاء سبيل 5 من معتقلي "خلية الأمل"

أخلت محكمة جنايات القاهرة، سبيل 5 متهمين، بينهم فتاتان وطالب جامعي، بتدابير احترازية في القضية رقم 930 لسنة 2019 ضمن" خلية الأمل" التي تستهدف مؤسسات الدولة المصرية.

وكانت النيابة المصرية قد وجهت للموقوفين تهما منها "ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة".

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وحسب مصادر مصرية فقد كشفت التحريات الأمنية عن "مخطط عدائي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج تزعمهم الإخواني محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميان معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الموالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحمل مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي تديرها قيادات الجماعة، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو".

القاهرة - ناصر حاتم