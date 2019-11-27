مصر.. إحباط محاولتي تهريب طائرة مسيرة وعدد من مقذوفات الطلقات النارية

أحبطت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في مصر محاولتي تهريب لطائرة مسيرة وأخرى لمقذوفات طلقات نارية فارغة، أثناء عمليات الكشف على طرود واردة من أستراليا.

وأشار مصدر مطلع، إلى أنه وأثناء قيام اللجنة المختصة في الجمارك بإنهاء معاملة فحص البضائع الواردة بمجمع السيارات في بورسعيد، وخصوصا شحنة قطع غيار السيارات المستعملة والواردة من أستراليا، وهي عبارة عن 100 طرد، تبين وجود "طائرة مسيرة ضمن الشحنة".

وأكد المصدر، أن "الطائرة التي عثر عليها آلية وتوجه لاسلكيا بالريموت كنترول ومزودة بكاميرات تصوير ومجهزة لتركيب دائرة إلكترونية".

وشدد المصدر على أنه "تم التحفظ على الطائرة، بسبب عدم ورودها في مستندات الشحنة".

القاهرة - ناصر حاتم