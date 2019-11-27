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بعد 9 أشهر من الاحتجاجات السلمية.. مشادات بين الشرطة ومتظاهرين في الجزائر (فيديو)

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بعد 9 أشهر من الاحتجاجات السلمية.. مشادات بين الشرطة ومتظاهرين في الجزائر (فيديو)
Reuters RB/CK/PAS
متظاهر رافض لانتخابات 12 ديسمبر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقاطع فيديو تظهر مشادات وقعت اليوم الأربعاء بين متظاهرين رافضين للانتخابات ورجال الأمن في محافظة البويرة شمال البلاد.

وتظهر المقاطع المتداولة مجموعة من المتظاهرين بصدد رشق رجال الشرطة بالحجارة، فيما أكد مغردون أن تصرفهم جاء بعد اعتقال قوات الأمن لبعض المحتجين الذين عارضوا زيارة علي بن فليس، المترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ووصف متفاعلون الحادثة بـ "الانزلاق الأمني الطفيف" الذي وقع أثناء تظاهرة حاشدة أمام مركز ثقافي كان يفترض أن يحتضن تجمعا شعبيا لبن فليس، فيما نفت مديرية حملة الأخير إلغاء التجمع عقب المشادات.

المصدر: RT

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