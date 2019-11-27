رئيسة المفوضية الأوروبية: الهجرة لن تنتهي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون ديرلاين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيصلح نظام اللجوء وسيعزز الحدود الخارجية.

وصرحت أمام أعضاء البرلمان الأوروبي بأن "الهجرة لن تنتهي، وستبقى معنا".

وأضافت فون ديرلاين "مأساة أن تتلقى أم في فيتنام رسالة من ابنتها في أوروبا مفادها أنها لا تستطيع أن تتنفس"، في إشارة إلى رسالة بعثتها واحدة من 39 مهاجرا عثر على جثثهم في شاحنة، الشهر الماضي.

وتابعت قائلة إن "المهاجرين الذين سيبقون في أوروبا، يتعين دمجهم، لكن يجب أيضا أن نضمن عودة الذين لا يحق لهم البقاء، إلى ديارهم".

وكانت رئيس المفوضية قد تعهدت بـ"تحويل سيتناول كل جزء من المجتمع والاقتصاد" خلال فترتها التي تستمر 5 أعوام.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية "سنفعل ذلك لأنه الشيء الصحيح الذي يتوجب عمله، وليس لأنه سهلا. إننا مستعدون.. أوروبا مستعدة.. ورسالتي بسيطة.. دعونا نبدأ العمل".

كما تعهدت أيضا للأوروبيين بقيادة جديدة وحيوية للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

المصدر:وكالة الأنباء الألمانية