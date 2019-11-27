مكتب عبد المهدي: أردوغان أشاد بصبر الحكومة العراقية في التعامل مع الأحداث

أشار مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الأربعاء، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشاد في اتصاله برئيس الحكومة العراقي بـ"صبر الحكومة في التعامل مع الأحداث الأخيرة".

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، أن "الأخير بحث مع أردوغان خلال الاتصال الذي تلقاه، العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين والتعاون في الملفات المشتركة وفي مجال مكافحة الإرهاب"، مبينا أن "الرئيس التركي أعرب عن دعمه لوحدة العراق واستقراره، وكذلك لتطوير العلاقات في المجالات كافة، ولجهود الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

رئيس مجلس الوزراء @AdilAbdAlMahdi يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي @rterdogan_ar لبحث العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين والتعاون في الملفات المشتركة وفي مجال مكافحة الارهاب. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) 27. november 2019

وأشار البيان، إلى أن "عبد المهدي شرح لأردوغان الأوضاع في البلاد، خصوصا التظاهرات السلمية وأسلوب التعامل معها والتمييز بينها وبين مجاميع من المخربين الذين يستخدمون العنف في مهاجمة القوات الأمنية وتهديد وترهيب المواطنين والمدارس والدوائر وتعطيل المصالح وحرق البنايات".

واشاد الرئيس اردوغان بالحكمة والصبر في اسلوب الحكومة في التعامل مع هذه الاحداث واهمية فرض النظام والقانون والاستماع لمطالب الشعب العراقي . — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) 27. november 2019

وبين، أن "أردوغان أشاد بالحكمة والصبر في أسلوب الحكومة في التعامل مع هذه الأحداث وأهمية فرض النظام والقانون والاستماع لمطالب الشعب العراقي".

وتابع البيان، أن "رئيس الوزراء العراقي أكد اعتزازه بالعلاقات مع تركيا وبالرغبة المشتركة لتطويرها وأهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار ومواجهة الإرهاب".

المصدر: RT