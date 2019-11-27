 
مباشر

مكتب عبد المهدي: أردوغان أشاد بصبر الحكومة العراقية في التعامل مع الأحداث

أخبار العالم العربي

مكتب عبد المهدي: أردوغان أشاد بصبر الحكومة العراقية في التعامل مع الأحداث
RT
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mso8

أشار مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الأربعاء، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشاد في اتصاله برئيس الحكومة العراقي بـ"صبر الحكومة في التعامل مع الأحداث الأخيرة".

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، أن "الأخير بحث مع أردوغان خلال الاتصال الذي تلقاه، العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين والتعاون في الملفات المشتركة وفي مجال مكافحة الإرهاب"، مبينا أن "الرئيس التركي أعرب عن دعمه لوحدة العراق واستقراره، وكذلك لتطوير العلاقات في المجالات كافة، ولجهود الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

وأشار البيان، إلى أن "عبد المهدي شرح لأردوغان الأوضاع في البلاد، خصوصا التظاهرات السلمية وأسلوب التعامل معها والتمييز بينها وبين مجاميع من المخربين الذين يستخدمون العنف في مهاجمة القوات الأمنية وتهديد وترهيب المواطنين والمدارس والدوائر وتعطيل المصالح وحرق البنايات".

وبين، أن "أردوغان أشاد بالحكمة والصبر في أسلوب الحكومة في التعامل مع هذه الأحداث وأهمية فرض النظام والقانون والاستماع لمطالب الشعب العراقي".

وتابع البيان، أن "رئيس الوزراء العراقي أكد اعتزازه بالعلاقات مع تركيا وبالرغبة المشتركة لتطويرها وأهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار ومواجهة الإرهاب".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

طفل روسي يعزف بعبقرية مقطوعات واحد أشهر الموسيقيين عبر التاريخ 