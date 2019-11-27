قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن هناك جهات تتلاعب "بسهولة" بالعالم الإسلامي لأنه غير متماسك "كالبنيان المرصوص".

واستنكر أردوغان في كلمته أثناء افتتاح لجنة التعاون الاقتصادي لمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول "غياب دولة واحدة شعبها مسلم بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي"، مضيفا أن هذا "نظام غير عادل لا يمكنه أن يستمر".

#عاجل | أردوغان: البعض يتلاعب بسهولة بالعالم الإسلامي لأنه غير متماسك كالبنيان المرصوص — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 27, 2019

ودعا الرئيس التركي المشاركين في الفعالية إلى "عدم مخادعة أنفسهم، لأنه ليس هناك حكم ولا إرادة للعضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، فكل شيء مرهون بالأعضاء الـ5 الدائمين، بل بين شفتي واحد منهم".

وتأسف أردوغان على حال إسهام البلدان الإسلامية في التجارة العالمية، مؤكدا أن تمثيلها لا يتجاوز 9.7 بالمئة، في حين أنها "تشكل 24 بالمئة من سكان العالم".

وختم أردوغان كلمته بدعوة البلدان الإسلامية إلى أن "تثق بحجم قوتها"، لافتا إلى أن "أي ظلم لا يتم ردعه يمنح مزيدا من الجرأة للظالم".

المصدر: الأناضول