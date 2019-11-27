العراق.. تحرير مسؤول أمني كبير اختطف قبل أيام في بغداد

أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري اليوم الأربعاء، تحرير اللواء ياسر عبد الجبار الذي اختطف قبل أيام على أيدي مجهولين في العاصمة بغداد.

وقال الياسري في بيان صحفي إن "قوة برئاسة مدير مكافحة الإجرام تمكنت من تحرير اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية".

ونشر موقع RT في الرابع عشر من الشهر الحالي مقطع فيديو وثق لحظة اختطاف عبد الجبار في العاصمة بغداد.

المصدر: RT