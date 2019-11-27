 
مباشر

العراق.. تحرير مسؤول أمني كبير اختطف قبل أيام في بغداد

أخبار العالم العربي

العراق.. تحرير مسؤول أمني كبير اختطف قبل أيام في بغداد
Reuters / Khalid al-Mousily
عناصر من قوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mslb

أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري اليوم الأربعاء، تحرير اللواء ياسر عبد الجبار الذي اختطف قبل أيام على أيدي مجهولين في العاصمة بغداد.

وقال الياسري في بيان صحفي إن "قوة برئاسة مدير مكافحة الإجرام تمكنت من تحرير اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية".

ونشر موقع RT في الرابع عشر من الشهر الحالي مقطع فيديو وثق لحظة اختطاف عبد الجبار في العاصمة بغداد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارات إسعاف خارقة السرعة في دبي!