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تجدد الاحتجاجات في العراق

أخبار العالم العربي

تجدد الاحتجاجات في العراق
Reuters / Alaa al-Marjani
احتجاجات في العراق
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تجددت الاحتجاجات صباح اليوم في محافظات البصرة وذي قار والمثنى والديوانية العراقية، تزامنا مع استمرار الاعتصامات في النجف وبابل وكربلاء.

وأفاد مراسل RT في العراق بأن المحتجين في محافظتي النجف وكربلاء أغلقوا عددا من الطرق تزامنا مع مواجهات كبيرة في محافظة المثنى بين المحتجين وقوات الأمن.

يذكر أن احتجاجات العراق انطلقت منذ الأول من أكتوبر في بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بإسقاط النظام وإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بالفساد والفشل في الإدارة.

المصدر: RT

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