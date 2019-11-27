سانا: تدمير صهاريج ومراكز لتكرير وتهريب النفط السوري إلى تركيا

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بتدمير عدد من صهاريج ومراكز تكرير نفط كانت "بعض التنظيمات الكردية" تستخدمها لتهريب النفط السوري إلى تركيا.

ونقلت سانا عن مصدر ميداني في الحسكة شمال شرق البلاد قوله إنه "بعد التحقق من قيام بعض التنظيمات الكردية في منطقة الجزيرة السورية بتهريب النفط السوري عبر صهاريج عن طريق جرابلس ومنطقة أربيل في شمال العراق إلى النظام التركي الذي يدعون أنه عدوهم الأساسي تم صباح اليوم تدمير مجموعات من هذه الصهاريج ومراكز تكرير النفط".

وأكد المصدر أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي عملية تهريب للنفط المسروق من الأراضي السورية إلى خارج سوريا.

يتبع..