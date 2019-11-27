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سوريون جندتهم تركيا للقتال إلى جانبها يتظاهرون مطالبين بإعادتهم إلى إدلب

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سوريون جندتهم تركيا للقتال إلى جانبها يتظاهرون مطالبين بإعادتهم إلى إدلب
https://hawarnews.com/
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نقلت وكالة هاوار الكردية عن مصادر محلية أن سوريين جمعتهم أنقرة للقتال إلى جانبها في شمال شرق سوريا، تظاهروا قرب المعبر الحدودي في مدينة تل أبيض مطالبين بإعادتهم إلى إدلب.

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وقالت الوكالة: المئات من مرتزقة الاحتلال التركي الذين جمعتهم أنقرة من مختلف المناطق السورية وزجت بهم في معارك شمال وشرق سوريا، خرجوا اليوم الثلاثاء (أمس) في مظاهرة ضد تركيا وتجمعوا عند المعبر الحدودي في تل أبيض، مطالبين الاحتلال التركي بإعادتهم إلى إدلب... الاحتلال التركي أقدم على إغلاق المعبر في وجههم.

وأطلق الجيش التركي في 9 أكتوبر الماضي عملية "نبع السلام" بمشاركة ما يسمى "الجيش الوطني السوري"، في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا ضد المسلحين الأكراد.

المصدر: "هاوار"

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