مزايين الإبل بالسعودية صارت تسميات مسابقاتها مرتبطة بملوك البلاد‎ وخلفائهم

أطلق القائمون على نادي الإبل الحكومي في السعودية تسميات جديدة على مسابقات مزايين الإبل، التي ستقام ضمن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل المقبل، فصارت متعلقة بمؤسس وملوك البلاد.

وكشف رئيس النادي فهد بن حثلين، عن المسميات الجديدة قائلا: أعلن عن تغيير مسمى فئة مزايين الإبل الـ100 إلى بيرق المؤسس، وفئة الـ50 إلى سيف الملك، وفئة الـ30 إلى شلفا ولي العهد وفئة الـ20 إنتاج إلى كأس النادي ابتداء من #مهرجان_الملك_عبد العزيز_للإبل_4.

اعلن عن تغيير مسمى فئة مزاين الإبل الـ100 إلى بيرق المؤسس، وفئة الـ 50 إلى سيف الملك، وفئة الـ 30 إلى شلفا ولي العهد وفئة الـ 20 إنتاج إلى كأس النادي ابتداءً من #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_4 🇸🇦 — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩

ولاقى هذا الأمر ترحيبا من المهتمين بعالم الإبل انعكس في التعليقات التي انهالت على بن حثلين ونادي الإبل الحكومي، وغالبيتها تشيد بالخطوة التي ستمنح المسابقات المرتقبة الشهر المقبل مزيدا من المنافسة.

وتنطلق النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في 15 ديسمبر المقبل في منطقة تسمى الصياهد الجنوبية، على بعد 140 كم شمال شرق الرياض.

وتحتل مسابقات المزايين بفئاتها المتعددة الأهمية الرئيسة في فعاليات المهرجان المتنوعة، فيما تبلغ جوائزها أكثر من مئة مليون ريال (الدولار بساوي 3.75 ريال).

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ويتنافس في المسابقات مئات الملاك بآلاف الرؤوس من الإبل التي تتمتع بمواصفات جمالية وخلقية، كطول الوبر ولونه وحجم الوجه والأذن، وتمنح الجوائز في المهرجان للجمل الأسرع، والأفضل أداء، فيما الشرف الأعظم محجوز دائما للأجمل منها.

واللافت في هذه المسابقات، أنه تتاح المشاركة فيها للنوق السعودية، ولا يسمح للإبل من خارج المملكة النزال.

بعض مالكي الإبل يسيرون مع قطعانهم لأيام عبر الصحراء للمشاركة في المسابقة، مع إيلاء اهتمام خاص بإبلهم المفضلة.

وما زالت الإبل من الحيوانات الأكثر مكانة لدى السعوديين، إذ يقتنون منها أكثر من مليون رأس، ويصل سعر بعضها إلى ملايين الريالات في مسابقات المزايين، فيما تولي المملكة اهتماما رسميا متزايدا بتربية تلك الحيوانات، من خلال ترقيمها والإشراف عليها.

ووفق بعض التحقيقات، فإن أسعار الإبل باتت تتجاوز أسعار العقارات، إذ تم بيع إبل بأكثر من 750 مليون ريال في أم رقيبة في السعودية.

وبين الصفقات، اشترى أحد رجال الأعمال 30 ناقة بنحو 120 مليون ريال، واشترى آخر ثماني أبكار بنحو 10 ملايين ريال، فيما اشترى مالك إبل معروف 10 من النوق وفحلا بـ70 مليون ريال.

وافتتحت السعودية نادي الإبل في العام 2017، للإشراف على خططها في الاهتمام بحيوان الصحراء ذي المكانة الكبيرة في نفوس السعوديين وماضي بلادهم.

ويحظى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، باهتمام رفيع المستوى في المملكة، حيث يحضر حفله الختامي العاهل السعودي وقادة وزعماء من دول عربية وأجنبية.

المصدر: مواقع التواصل