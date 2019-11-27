إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة-1"

أطلقت شركة "آريان سبيس الفرنسية" ، القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة-1" من قاعدة الإطلاق بإقليم غويانا الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء.

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جاء ذلك بعد أن أجّلت الشركة الفرنسية عملية إطلاق القمر الصناعي المصري الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة-1" إلى أكثر من خمسة عشر عاما، بما يسهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

المصدر: بوابة الأهرام