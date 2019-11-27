إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة-1"
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أطلقت شركة "آريان سبيس الفرنسية" ، القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة-1" من قاعدة الإطلاق بإقليم غويانا الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء.
جاء ذلك بعد أن أجّلت الشركة الفرنسية عملية إطلاق القمر الصناعي المصري الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.
ومن المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة-1" إلى أكثر من خمسة عشر عاما، بما يسهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.
المصدر: بوابة الأهرام
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