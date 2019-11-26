الأسرى الفلسطينيون يعلنون الحداد ورفض وجبات الطعام لمدة 3 أيام

أعلن الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات الإسرائيلية الحداد ورفض الطعام مدة 3 أيام، وارتداء اللون الأسود في الطابور اليومي والهتاف باسم الأسير المتوفي سامي أبو دياك، بدل ذكر أسمائهم.

ووفقا لوكالة "معا"، فقد أعلن الأسرى منذ صباح يوم الثلاثاء، "حالة الاستنفار وبدأوا بالتكبير والطرق على الأبواب عقب الإعلان عن استشهاد رفيقهم أبو دياك". وإثر ذلك، أغلقت إدارة المعتقلات الإسرائيلية كافة أقسام السجون، تحسبا لأي مواجهة مع الأسرى.

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وقد أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين صباح الثلاثاء، عن وفاة الأسير المريض سامي أبو دياك (36 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، في مستشفى سجن الرملة.

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وأبو دياك كان معتقلا منذ تاريخ 17 يوليو 2002، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاما، أمضى منها 17عاما، تم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في شهر سبتمبر 2015، ومنذ قرابة 5 سنوات بدأت حالته بالتدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، حيث خضع لعمليات جراحية، أدت إلى حدوث فشل كلوي ورئوي حاد له ما زاد من سوء وضعه.

المصدر: وكالات