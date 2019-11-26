ولي عهد أبوظبي يقلد حاكم الشارقة وسام "أم الإمارات"

قلد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة "وسام أم الإمارات"، بمناسبة اختياره الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع.

وكتب آل نهيان، في تغريدة على "تويتر": "الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قائد استثنائي ملهم.. جمع بين قوة الفكر والعلم والعمل.. نبارك له (وسام أم الإمارات) تقديرا لدوره وتكريما لجهوده في المجالات الإنسانية والمجتمعية والثقافية في دولة الإمارات والعديد من دول العالم".

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قائد استثنائي ملهم..جمع بين قوة الفكر والعلم والعمل..نبارك له " وسام أم الإمارات " تقديرا لدوره وتكريما لجهوده في المجالات الإنسانية والمجتمعية والثقافية في دولة الإمارات والعديد من دول العالم. pic.twitter.com/D4QbdMfyql — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 25. november 2019

ويأتي منح الوسام للقاسمي "تقديرا لدوره، وتكريما على جهوده في المجالات الإنسانية والمجتمعية والثقافية في الإمارات، والعديد من دول العالم، من خلال مبادراته وأعماله الرائدة".

وجاء اختيار حاكم الشارقة "الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع"، خلال حفل تكريم أقيم للفائزين ببرنامج التميز والذكاء المجتمعي برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي.

وقالت الشيخة بنت مبارك، في كلمة لها بالمناسبة: "البرنامج، يهدف إلى استثمار طاقات المجتمع، واكتشاف إنجازات الأفراد والمؤسسات، ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وتقدير جهودهم، وحثهم على التنافس والعمل والإنجاز من أجل مجتمعاتهم وأوطانهم".

المصدر: الإمارات اليوم