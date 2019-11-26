 
مباشر

قتلى وجرحى في سلسلة تفجيرات ببغداد

أخبار العالم العربي

قتلى وجرحى في سلسلة تفجيرات ببغداد
Reuters KHALID AL-MOUSILY
موقع أحد التفجيرات في العاصمة بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/msif

قتل 6 أشخاص وأصيب 3 آخرون في سلسلة تفجيرات شهدتها العاصمة العراقية بغداد، بواسطة عبوة ناسفة ودراجتين مفخختين.

وأشار مراسلنا في بغداد، إلى أن "مناطق عدة من العاصمة بغداد شهدت تفجيرات متعاقبة، ففي حي الشعب، انفجرت دراجة نارية مفخخة مركونة عند إحدى أسواقه، فيما شهد حي البلديات انفجار عبوة ناسفة، وضعت بالقرب من سوق شعبية في المنطقة".

وأضاف المراسل، أن "دراجة نارية مفخخة انفجرت عند إحدى الحسينيات في حي شهداء البياع".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"رد الجميل لتونس".. مدارس فلسطينية ترفع العلم التونسي وتردد نشيدها الوطني