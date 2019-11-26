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مصر.. النيابة العامة تخلي سبيل 7 من مشجعي النادي الأهلي

أخبار العالم العربي

مصر.. النيابة العامة تخلي سبيل 7 من مشجعي النادي الأهلي
Reuters
الأمن المصري
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قالت مصادر قضائية مصرية مطلعة، إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 7 من مشجعي النادي الأهلي.

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وكان هؤلاء السبعة محتجزين على ذمة القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بشبهة مشاركتهم مع آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.

ووجهت النيابة العامة إلى ألالتراس الأهلي تهما في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا تتعلق بضلوع المتهمين مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.

القاهرة - ناصر حاتم

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