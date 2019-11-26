أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها استضافت وفدا من صحفيين ومدونين من دول عربية بينها خليجية إضافة إلى العراق.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" "إسرائيل بالعربية"، إن بعض الصحفيين المذكورين من دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل.

ولم تذكر الخارجية أسماء هذه الدول أو هويات الصحفيين أو المدة التي سيمكثها الوفد.

وقالت في التغريدة: "استضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية وفدا إعلاميا ومدونين من دول عربية منها دول الخليج والعراق".

وأضافت: "هذا من أجل منح الفرصة للصحفيين الذين ينحدر بعضهم من دول لا تقيم إسرائيل معها علاقات رسمية، التعرف المباشر على المجتمع الإسرائيلي المتنوع ومناظر إسرائيل المختلفة".

ونشرت الخارجية الإسرائيلية صورة للوفد، لكن دون أن تظهر وجوه أعضائه.

إستضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية وفداً إعلاميا ومدونين من دول عربية منها دول الخليج والعراق، وهذا من أجل منح الفرصة للصحفيين الذين ينحدر بعضهم من دول لا تقيم إسرائيل معها علاقات رسمية، التعرف المباشر على المجتمع الإسرائيلي المتنوع ومناظر إسرائيل المختلفة. pic.twitter.com/oWkY3mH9et — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 26 ноября 2019 г.

وسبق للخارجية الإسرائيلية أن أعلنت استضافة وفود إعلامية عربية في أوقات سابقة خلال العامين الماضيين، كما كشفت عن مشاركة وفود إسرائيلية في فعاليات عربية.

وتعتبر مثل تلك الزيارات "تطبيعية مرفوضة" مع إسرائيل، من وجهة نظر فلسطينية ومن وجهة نظر منظمات عربية كثيرة وحتى بعض الحكومات العربية.

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أي دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع تل أبيب.

المصدر: وكالات + "تويتر"