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قناة نقلا عن أردوغان: قطر قد تدعم خططنا لتوطين اللاجئين بشمال شرق سوريا

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قناة نقلا عن أردوغان: قطر قد تدعم خططنا لتوطين اللاجئين بشمال شرق سوريا
AFP Kayhan OZER / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (صورة أرشيفية)
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قطر قد تدعم خطط تركيا لتوطين أكثر من مليون لاجئ سوري شمال شرقي بلادهم، بعد هجومها على المسلحين الأكراد في المنطقة.

ونقلت "إن.تي.في" التلفزيونية عن أردوغان قوله للصحفيين أثناء رحلة العودة من زيارة إلى الدوحة، إنه عرض خططه على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإن "مشاريعنا أعجبته".

وردا على سؤال عما إذا كانت قطر ستسهم في تمويل الخطط قال "إنهم في مرحلة: (يمكننا أن ننفذ هذه الجهود معا). ما من سبيل آخر في الواقع".

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وقال أردوغان إنه عرض الخطط أيضا على الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أنه سيجدد دعوته لعقد اجتماع للمانحين في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في لندن الأسبوع المقبل.

وأكد الرئيس التركي أن تحويل هذه الخطط إلى واقع سيكون "نموذجا يحتذى أمام العالم".

المصدر: رويترز

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