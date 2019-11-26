مراسلنا: قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين السورية (صور)
RT
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أفاد مراسلنا بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب رأس العين شمال شرق سوريا.
وحسب المعلومات الأولية فإن القتلى هم من الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا، والمشاركة في عملية "نبع السلام" في مواجهة ما يعرف بـ"وحدات الحماية الكردية.
وتظهر الصور الأولية من مكان الانفجار سقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات القريبة، وبعضهم نقل إلى تركيا نظرا لخطورة إصاباتهم.
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