 
مباشر

مراسلنا: قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين السورية (صور)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين السورية (صور)
RT
من الصور الأولية للانفجار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/msg8

أفاد مراسلنا بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب رأس العين شمال شرق سوريا.

وحسب المعلومات الأولية فإن القتلى هم من الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا، والمشاركة في عملية "نبع السلام" في مواجهة ما يعرف بـ"وحدات الحماية الكردية.

مراسلنا: قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين السورية (صور)من صور التفجير

وتظهر الصور الأولية من مكان الانفجار سقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات القريبة، وبعضهم نقل إلى تركيا نظرا لخطورة إصاباتهم. 

مراسلنا: قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين السورية (صور)

مراسلنا: قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين السورية (صور)

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"رد الجميل لتونس".. مدارس فلسطينية ترفع العلم التونسي وتردد نشيدها الوطني