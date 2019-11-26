واصلت القوات البحرية السعودية، ممثلة بالقوات الخاصة التابعة للأسطول الغربي بجدة، تنفيذ التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق 2019"، مع نظيرتها الصينية.

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ونفذت القوات المشاركة في المناورات التي انطلقت الأسبوع الماضي في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، العديد من الأنشطة التدريبية والتي شملت "أنواعا مختلفة من تمارين الرماية في مختلف أوقات اليوم، وعمليات الإنزال سريع من البرج ومن طائرة (السوبر بوما)".

ويأتي التمرين بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة الأخطار التي تهدد حرية الملاحة البحرية، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على العديد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة رفع الجاهزية القتالية والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.

ويهدف التمرين ايضا إلى تعزيز التعاون بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها الصينية، وكذلك تبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين في مجال مكافحة الإرهاب البحري والقرصنة، ورفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية.

المصدر: واس