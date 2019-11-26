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الجزائر.. الحبس المؤقت لصاحب مقطع فيديو هدد معارضي الانتخابات

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الجزائر.. الحبس المؤقت لصاحب مقطع فيديو هدد معارضي الانتخابات
Globallookpress / ZUMAPRESS.com / Eric Lalmand
علم الجزائر
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أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في ورقلة بشمال شرق الجزائر، اليوم الثلاثاء، بإيداع متهمين اثنين الحبس المؤقت بالسجن العسكري في قضية التهديد باستعمال سلاح ناري.

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ومثل المتهمان صباح اليوم أمام المحكمة العسكرية بورقلة، بعد توقيفهما منذ أيام بـ"تهمة المساس بأمن الدولة والتحريض على الاقتتال بين أفراد الشعب".

وينسب لأحدهما القيام بإشهار سلاح ناري "كلاشنيكوف" وتوجيه تهديدات لمعارضي الانتخابات.

وقد انتشرت تلك التهديدات بعد تصويرها على مواقع التواصل الإجتماعي، ليتم فتح تحقيق أفضى إلى تحديد هويتي المشتبه بهما.

وأظهرت التحقيقات أن الشخص الذي ظهر في لقطات الفيديو، هو عون أمن وأن سلاح الكلاشنيكوف ليس ملكه.

كما كشفت التحريات عن هوية صاحب السلاح الرشاش، وقد تم اعتقاله هو الآخر.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية

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