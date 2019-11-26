الحريري: لا رغبة لدي بتشكيل الحكومة الجديدة وقراري صريح وقاطع

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إنه لا رغبة لديه بتشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أن قراره صريح وقاطع.

وصرح الحريري في بيان له، بأنه حث الرئيس ميشال عون على إجراء مشاورات لترشيح رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

وأكد أنه لا يرى حلا للأزمة الاقتصادية في لبنان، إلا بتشكيل حكومة من الأخصائيين.

واعتبر الحريري أنه وبعد 40 يوما على الحراك الاحتجاجي وقرابة شهر على استقالة الحكومة بات من الواضح أن "حالة الإنكار المزمن" هي ما يمنع البدء بالمعالجة الجدية للأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بهما البلد.

وأضاف: "حالة الإنكار المزمن بدت وكأنها تتخذ من مواقفي ومقترحاتي للحل ذريعة للاستمرار في تعنتها ومناوراتها ورفضها الإصغاء إلى أصوات الناس ومطالبهم المحقة".

وقال إنه متمسك بقاعدة "ليس أنا، بل أحد آخر" لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات وتعالج الأزمة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور وينتظرها اللبنانيون ويطالبون بها منذ استقالة الحكومة الحالية.

المصدر: وكالات