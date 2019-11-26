الكشف عن تفاصيل اصطدام سيارة بحراسة رئيس الوزراء المصري

كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في مصر هاني يونس، تفاصيل اصطدام سيارة بكمين الحراسة الخاص بمنزل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مدينة الشيخ زايد.

وأوضح يونس، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حقيقة ما أثير عن اصطدام سيارة بالكمين الموجود خارج الكمبوند الذي يسكن به رئيس الحكومة، قائلا: "السيارة نسي صاحبها يرفع فرامل اليد فاصطدمت بالكمين الموجود خارج الكمبوند، ولا توجد أي مشكلات حدثت".

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: "الدكتور مصطفى مدبولي لم يكن موجودا في منزله في هذا التوقيت أصلا.. اطمئنوا".

المصدر:RT