نائب الرئيس التركي: 370 ألف سوري عادوا من تركيا إلى المناطق المحررة

أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، أن نحو 370 ألف سوري عادوا من تركيا إلى المناطق السورية شمالي البلاد، التي باتت تحت سيطرة الجيش التركي.

وقال أوقطاي خلال المنتدى الدولي حول الهجرة المنعقد حاليا في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، إن بلاده "وفرت جميع الخدمات الأساسية للسوريين من الأمن والصحة والتعليم والسكن والمياه والكهرباء دون أي تمييز بين مكونات الشعب السوري.

أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس، عودة نحو 370 ألف سوري من تركيا إلى المناطق التي تحررت من الإرهابيين في بلادهم

ودعا أوقطاي جميع الأطراف التي تتمنى إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا إلى التعاون في إنشاء المنطقة الآمنةhttps://t.co/RFrEL0U3De — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 26 ноября 2019 г.

ودعا أوقطاي جميع الأطراف "التي تتمنى إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا إلى التعاون في إنشاء المنطقة الآمنة"، مؤكدا عزم تركيا على إنشاء "(ممر السلام) في سوريا دون الاكتراث بما يقال ودون النظر إلى الدعم المقدم لها".

المصدر: الأناضول