صرح وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الأعمال في لبنان ​جميل جبق​، اليوم الثلاثاء، بأن قطاع الاستشفاء​ يعاني، وأنهم يدقون ناقوس الخطر، بسبب قلة المعدات والمستلزمات الطبية.

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وأكد جبق في تصريح صحفي بعد لقائه مستوردي الأجهزة الطبية و​نقابة المستشفيات،​ أن القطاع الصحي​ في لبنان أمام خط أحمر.

وأشار إلى أن محافظ ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة، تعهد بتأمين ​الدولار​ لشراء المعدات الطبية، موضحا أن شيئا ما حدث، ولم يتم تأمين الدولار للمعدات الطبية كمعدات غسيل الكلى وغيرها.

وأضاف أن القطاع الصحي مهدد بشكل جدي، وأنه يتمنى الإفراج عن الأموال عبر الضغط على المصارف لفتح الاعتمادات حتى يتمكن مستوردو الأجهزة الطبية من شراء المستلزمات.

وتابع الوزير قائلا: "إذا استمر هذا الوضع قد نصل الى وضع خطير.. لا يمكن التقشف في قطاع الطب والاستشفاء.. هذا القطاع أصبح مهددا ونطلب من حاكم مصرف لبنان معالجة الأمر سريعا".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية