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تعثر اجتماعات "الدستورية السورية" في جنيف لليوم الثاني على التوالي

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تعثر اجتماعات
Reuters DENIS BALIBOUSE
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن يغادر قاعة الاجتماعات في ختام الجلسة الأولى للجنة الدستورية السورية في جنيف في 30 أكتوبر 2019
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أعلنت جنيفر فنتون، المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، أن الخلافات المستجدة حول أجندة العمل، تحول دون عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية "المصغرة" في جنيف.

وقالت في تصريح لها اليوم الثلاثاء إن "الرئيسين المشاركين قدم كل منهما اقتراحا لجدول الأعمال وتم تبادل هذين الاقتراحين، ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن جدول الأعمال، والمناقشات مستمرة".

وأشارت إلى أن المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن اجتمع أيضا مع أعضاء الثلث الثالث المكون للجنة الدستورية لإطلاعهم على المناقشات مع الرئيسين المشاركين، مضيفة أن مساعي بيدرسن مستمرة لعقد الجلسات وقالت: "المبعوث الخاص يواصل مشاوراته مع الرؤساء المشاركين ويتوقع مواصلة العمل مع الهيئة الدستورية المصغرة" المكونة من 45 شخصا.

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وذكرت مراسلتنا أن مصادر الوفد الحكومي تشير إلى "استمرار تعليق الاجتماعات" بسبب رفض وفد المعارضة جدول الأعمال المقترح".

وكانت اللجنة المصغرة قد فشلت أمس الاثنين في عقد اجتماعها، وغادر وفد الحكومة السورية مقر الأمم المتحدة بعد تعذر التوافق على أجندة عمل موحدة.

المصدر: RT

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