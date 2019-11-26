أول ظهور للرئيس الجزائري المؤقت منذ أكثر من شهر
AFP
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ترأس الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم، في أول ظهور له منذ عودته من قمة إفريقيا روسيا التي عقدت في مدينة سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر الماضي.
وعبد القادر بن صالح دبلوماسي وسياسي جزائري، وهو الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية منذ مارس 2019.
وفي 9 أبريل 2019 أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور، بعد أن أعلن رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة.
المصدر: RT
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