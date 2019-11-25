جنبلاط: يجب الحفاظ على جميع الطرقات مفتوحة في لبنان

دان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، قطع الطرقات من أية جهة كانت، مشيرا إلى أن الأمر يتسبب بمشاكل وتوترات وسقوط ضحايا.

وشدد جنبلاط على وجوب الحفاظ على جميع الطرقات مفتوحة من أجل المواطن العادي، مقدما تعازيه لأهالي الضحايا.

ان قطع الطرقات من آية جهة كانت لا يمكن الا ان يؤدي إلى مشاكل وتوترات وسقوط ضحايا .انني ادين ما حصل بالأمس في وسط بيروت أو على طريق الجنوب وأتقدم بالتعزية لأهالي الضحايا .يجب الحفاظ على جميع الطرقات مفتوحة من اجل المواطن العادي الذي يجاهد في كل يوم من اجل لقمة العيش pic.twitter.com/L071wu4Cca — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 25, 2019

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني توقيف 9 أشخاص في منطقة جل الديب في بيروت، بعدما أقدموا على قطع الطرقات بواسطة كميات من الزجاج المكسور والزيت المحروق والمازوت وغيرها من المواد، وسلمهم إلى الشرطة العسكرية لإجراء التحقيق معهم.

كما أكد توقيف 4 أشخاص لقيامهم بأعمال شغب في منطقة الذوق شمالي العاصمة، وأخلى سبيل 3 منهم، فيما تم تسليم الرابع إلى الشرطة العسكرية كونه من الجنسية السورية.

من ناحية ثانية، قضى مواطنان بحادث مروع على أوتوستراد الجیة بعدما اصطدمت سیارتھما بحاجز أسمنتي على الأوتوستراد الساحلي في منطقة الجیة جنوبي بیروت جراء قطع الطریق في المنطقة.

وأقیمت وقفات استنكاریة لسقوط الضحیتین في المشرفیة بالضاحیة الجنوبیة لبیروت وفي بلدة عین بورضاي في البقاع.

ویشھد لبنان مظاھرات احتجاجیة منذ 17 أكتوبر الماضي مطالبة بتشكیل حكومة اختصاصیین تجري إصلاحات اقتصادیة في البلاد.

المصدر: وكالات + RT