"تيار المستقبل" يدعو مناصريه لتجنب الانجرار وراء أي استفزاز يراد منه إشعال الفتن

دعا حزب "تيار المستقبل" الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، مناصريه للابتعاد عن الشارع، وتجنب الانجرار وراء أي استفزاز يراد منه إشعال الفتن.

كما حث "تيار المستقبل" مناصريه، في بيان أصدره اليوم الاثنين، على "الامتناع عن تنظيم المواكب الدراجة والسيارة وكل ما يمكن أن يخالف موجبات السلم الأهلي وتطبيق القانون".

وحذر التيار من "خطورة ما نشهده من تحركات في الشارع"، مضيفا أنه "يهيب بكل مناصريه ومحازبيه في العاصمة بيروت والمناطق اللبنانية، الالتزام بتوجيهات الرئيس سعد الحريري بالابتعاد عن أي عراضات وتجنب الانجرار وراء أي استفزاز يراد منه إشعال الفتن".

كما دعا أنصاره للتعاون مع الجيش والقوى الأمنية من أجل "تكريس التهدئة وضبط الأمن وتنفيس كل احتقان".

المصدر: RT