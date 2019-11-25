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مراسلنا: قتلى جراء قصف طائرات مجهولة لمناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب السورية

أخبار العالم العربي

مراسلنا: قتلى جراء قصف طائرات مجهولة لمناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب السورية
Reuters MURAD SEZER
عناصر من الفصائل السورية المسلحة - أرشيف
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أفاد مراسلنا بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الفصائل السورية المسلحة جراء غارات شنتها طائرات مجهولة على مواقع لهم في مناطق سيطرتهم شمالي حلب.

وأضاف مراسلنا أن 6 انفجارات سمعت في مناطق متفرقة، وأكد أن الغارات استهدفت منطقة الحراقات بالقرب من قريتي ترحين والبرج وجنوب مدينة جرابلس، فيما وردت معلومات مؤكدة عن إصابة عدد من المواطنين في قرية ترحين، كما احترقت عدة خزانات مخصصة لنقل المحروقات.

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المصدر: RT

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