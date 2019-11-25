طالبت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، بإحالة "انتهاكات" النظام التركي و"مرتزقته" ضد المرأة السورية، وضد الشعب السوري، إلى محكمة العدل الدولية.

وقالت في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة: "تصادف اليوم الذكرى السنوية لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في الوقت الذي ترتكب فيه أفظع الجرائم والانتهاكات ضد المرأة السورية المقاومة في شمال وشرق سوريا من قبل النظام التركي المجرم ومرتزقته من عناصر داعش والنصرة".

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وأضاف البيان: "لقد قامت هذه الميليشيات المدعومة من تركيا بإعادة سيناريو داعش مرة أخرى في المناطق التي احتلتها من شمال وشرق سوريا، وصبت جام غضبها وعنصريتها ضد المرأة سواء من خلال فرض لباس وثقافة داعش مرة أخرى أو منعها من الخروج والعمل، حيث تستخدم هذه الميليشيات في ذلك شتى أنواع الترهيب والعنف والتسلط".

وأشار البيان إلى دور "وحدات حماية المرأة" إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية" في التصدي "للعدوان على الأراضي السورية"، مناشدا "المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لإدانة ووقف العدوان التركي على شمال شرق سوريا".

المصدر: "رووداو"