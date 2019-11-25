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الدفاع التركية تعلن الكشف عن شبكة أنفاق في رأس العين

أخبار العالم العربي

الدفاع التركية تعلن الكشف عن شبكة أنفاق في رأس العين
AFP
(صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، العثور على شبكة أنفاق في مدينة رأس العين في إطار عمليات تمشيط المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية شمالي سوريا.

وقالت في بيان: "كشفت القوات التركية، الاثنين، شبكة أنفاق أنشاها تنظيم (حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب) بمدينة رأس العين السورية، التي كانت خاضعة لسيطرته قبيل تحريرها شمالي سوريا"، في إطار "عمليات تمشيط المناطق المحررة من الإرهابيين شمالي سوريا".

وأشار البيان إلى أن "أنشطة التمشيط والبحث وإزالة الألغام والعبوات الناسفة متواصلة في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب، ضمن عملية (نبع السلام)".

المصدر: الأناضول

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