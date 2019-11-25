صاروخ أطلق من قطاع غزة يسقط في غلافه الشمالي

أفادت مصادر عبرية، الاثنين، بأن صاروخا أطلق من قطاع غزة، سقط في منطقة مفتوحة في "المجلس الإقليمي أشكول" شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وجاء الإعلان عن سقوط الصاروخ، بعد أن دوت صافرات الإنذار في مستوطنتي "خوليت" و"سوفيت" في "المجلس الإقليمي أشكول".

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ويأتي إطلاق الصاروخ من القطاع، بعد أسبوع ونصف على اتفاق "التهدئة" الذي توصلت إليه حركة "الجهاد الإسلامي" وإسرائيل، بوساطة مصرية، بعد أيام من التصعيد أعقبت اغتيال قائد سرايا القدس بهاء أبو العطا في شمالي القطاع.

المصدر: "معا"