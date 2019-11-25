السويد تفتح تحقيقا حول وزير عراقي بشبهة "جرائم ضد الإنسانية"

كشفت النيابة العامة في السويد، أنها تحقق في ارتكاب وزير في الحكومة العراقية "جرائم ضد الإنسانية"، مشيرة إلى أن التحقيق يتعلق بمقتل مئات المتظاهرين.

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وذكرت وسائل إعلام سويدية، أن "المعني هو وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري"، إلا أن بيان النيابة العامة لم يذكره بالاسم.

وأفاد البيان، بأن "النيابة العامة تلقت شكاوى بشأن وزير عراقي يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية"، وأضافت أن التحقيق ما يزال "في مرحلة مبكرة للغاية".

وذكرت الصحف اليومية الرئيسية في البلاد، أن "الشمري مواطن سويدي، رغم أنه يحمل اسما مختلفا في السويد".

وقال محام سويدي عراقي لم يكشف عن اسمه، لصحيفة "سفينسكا داغبلاديت"، إنه "أبلغ عن الشمري للشرطة في أكتوبر الماضي بسبب دوره في إطلاق النار على مئات المحتجين خلال أسابيع من الاضطرابات".

كما يجري التحقيق بتهمة الاحتيال لحصول الوزير المذكور على استحقاقات السكن والأطفال من السويد رغم أنه يعيش في العراق، وفقا لموقع "نايهتر أداغ" الإخباري وصحيفة "اكسبريسن" السويدية.

Swedish prosecutors investigate Iraqi minister for 'crimes against humanity' https://t.co/0n6nacqjnQ — The Local Sweden (@TheLocalSweden) 25. november 2019

ووصل الشمري إلى السويد في العام 2009 وحصل على الإقامة الدائمة في العام 2011 قبل حصوله على الجنسية في العام 2015، حسب صحيفة "اكسبريسن".

المصدر: أ ف ب + وكالات