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السويد تفتح تحقيقا حول وزير عراقي بشبهة "جرائم ضد الإنسانية"

أخبار العالم العربي

السويد تفتح تحقيقا حول وزير عراقي بشبهة
Reuters KHALID AL-MOUSILY
الاحتجاجات في العراق
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كشفت النيابة العامة في السويد، أنها تحقق في ارتكاب وزير في الحكومة العراقية "جرائم ضد الإنسانية"، مشيرة إلى أن التحقيق يتعلق بمقتل مئات المتظاهرين.

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وذكرت وسائل إعلام سويدية، أن "المعني هو وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري"، إلا أن بيان النيابة العامة لم يذكره بالاسم.

وأفاد البيان، بأن "النيابة العامة تلقت شكاوى بشأن وزير عراقي يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية"، وأضافت أن التحقيق ما يزال "في مرحلة مبكرة للغاية".

وذكرت الصحف اليومية الرئيسية في البلاد، أن "الشمري مواطن سويدي، رغم أنه يحمل اسما مختلفا في السويد".

وقال محام سويدي عراقي لم يكشف عن اسمه، لصحيفة "سفينسكا داغبلاديت"، إنه "أبلغ عن الشمري للشرطة في أكتوبر الماضي بسبب دوره في إطلاق النار على مئات المحتجين خلال أسابيع من الاضطرابات".

كما يجري التحقيق بتهمة الاحتيال لحصول الوزير المذكور على استحقاقات السكن والأطفال من السويد رغم أنه يعيش في العراق، وفقا لموقع "نايهتر أداغ" الإخباري وصحيفة "اكسبريسن" السويدية.

ووصل الشمري إلى السويد في العام 2009 وحصل على الإقامة الدائمة في العام 2011 قبل حصوله على الجنسية في العام 2015، حسب صحيفة "اكسبريسن".

 

المصدر: أ ف ب + وكالات

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