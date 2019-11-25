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احتجاجات ضد ضم "ﺸﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎرات اﻟﺴﻮدان" ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع

أخبار العالم العربي

احتجاجات ضد ضم
Reuters
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تظاهر العشرات ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، في مطار الخرطوم، مطالبين بإلغاء ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ رقم 70 لعام 2019، القاضي بضم الشركة إلى وزارة الدفاع السودانية.

ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﺘﻌﻴﻴﻦ مدير عام لشركة مطارات ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭإلحاق ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ بوزارة الدفاع.

وطالب ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ بإلغاء القرارات المذكورة، وهددوا بالتصعيد، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، وﺑﺎإﺿﺮﺍﺏ ﻭتنظيم ﻮﻗﻔﺎﺕ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ.

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ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﻘﺮﺭة ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟسودان، ﻣﻲ ﻋﺮﻭﺓ للصحفيين، "ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ رقم 70، ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻷﻣﻦ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ، ﻣﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ إﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﻳﻜﺎﻭ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ".

المصدر: rakobanews

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