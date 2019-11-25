العراق.. متظاهرون يحرقون منزل عضو مجلس النواب السابق خالد الأسدي في ذي قار

قال مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، إن متظاهرين أحرقوا منزل عضو مجلس النواب السابق خالد الأسدي، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

كما أضرم المحتجون النار في مبنى قائممقامية الدواية شمال محافظة ذي قار، بالإضافة إلى حرق قائمقامية سوق الشيوخ مجددا.

وأشار مراسلنا إلى أن المتظاهرين قطعوا الطرق الرئيسة الرابطة مع الناصرية وقضاء سوق الشيوخ، بالإضافة إلى طريق شركة نفط ذي قار.

وأضاف أن الأوضاع تزداد توترا في المحافظة، وأن المتظاهرين قطعوا أغلب الجسور الرابطة بين مناطق المحافظة.

وأفاد أيضا بأن أعدادا كبيرة من المتظاهرين احتشدوا في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

المصدر: RT