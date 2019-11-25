أعربت الإمارات العربية مجددا، عن رغبتها في شراء طائرات "إف 35"، لكن من غير المتوقع أن توافق الولايات المتحدة بسبب الحفاظ على ميزة تفوق إسرائيل العسكري في الشرق الأوسط.

ووفقا لتقرير أعدته القناة العبرية الثانية، فقد شدد مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في محادثات داخلية، على أنهم لن يسمحوا بأي بيع لمقاتلات الشبح إلى الإمارات.

وأفادت القناة الـ 13 في التلفزيون الإسرائيلي، بأن الإمارات ترغب منذ أكثر من ست سنوات، في شراء طائرات الشبح دون جدوى، علما "أن المال ليس المشكلة، كما هو معروف" بحسب التقرير.

ووفقا للقناة، فإن رغبة الإمارات في شراء المقاتلات زادت مرة أخرى، خلال معرض جوي كبير أقيم في دبي هذه الأيام.

إقرأ المزيد

لكن الولايات المتحدة ملتزمة بموجب اتفاق QME المنصوص عليه في القانون الأمريكي أيضا، للحفاظ على تفوق إسرائيل، من حيث ميزان القوى في الشرق الأوسط. وQME هو مفهوم في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، تلتزم واشنطن فيه بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، أي المزايا التكنولوجية والتكتيكية وغيرها، التي تسمح لها بردع "الأعداء" المتفوقين عدديا، حتى أن هذه الاتفاقية، سُنت كقانون أمريكي.

وينص القانون المذكور، على إلزام الإدارة الأمريكية تقديم تقرير أمام لجنة للكونغرس، مرة واحدة في فترة معينة، عن ميزان القوى في الشرق الأوسط، وشرح كيفية الحفاظ على التفوق الإسرائيلي.

وهذا القانون ليس بمعضلة بسيطة بالنسبة للولايات المتحدة، فمن ناحية أخرى، تُعد الإمارات المتحدة حليفا مهما بالنسبة للأمريكيين، وتستضيف قواعد أمريكية كبيرة، تعتبر ذات أهمية استراتيجية. كما أنها مع السعودية، بلدان يشتريان منظومات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات.

المصدر: معا